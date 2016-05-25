Ankara'daki İlhan Koman heykeli kayboldu!

Ankara- Seymenler Parkı'nda yer alan İlhan Koman heykeli esrarengiz bir şekilde kayboldu. Sanart derneğinin Ankara heykelleri projesi kapsamında 1991 yılında İlhan Koman yaşamadığı için, prototipi olarak İlhan koman'ı temsil eden Galeri Nev'de açılan sergisindeki heykelinden alınmış ve dökümü yaptırılarak Seymenler Parkı'na törenle yerleştirilmişti.

Sanatatak'ta yer alan habere göre; Sanat tarihçi Kıymet Giray, kaybolan İlhan Koman heykeliyle ilgili kaçırılmaması gereken noktalara dikkat çekti:

"... Bu aşamada 3 önemli konuyu gözden kaçırmamamız gerekir:

1.Bilindiği gibi; İlhan Koman yurt dışında yaşamış olan ve bir çok uluslararası heykel parkında heykeli yer alan çok önemli bir sanatçıdır. Edirne'de de bir Müzesi vardır.

2. Bu basit bir heykel hırsızlığı değildir. Çok ünlü olan ve uluslararası alanda bilinen bir sanatçının heykelinin hırsızlığıdır. Bu nedenle uluslararası hırsızlık bülteni çıkarılmalıdır.

3. Çok yüksek bir maddi değere haizdir. sanat tarihi açısından da, maddi değerinden çok daha yüksek bir manevi ve bilimsel kıymete sahiptir. Kaybolmasından sorumlu olanların hukuki inceleme geçirmeleri gereklidir.

4.Bu heykelin projesi Sanart derneğine aittir. Şikayetçi olmalıdır. Bulunması ve yeniden yaptırılması konusunda proje müellifi olarak hak sahibidir. Bu arada oğlu yaşamaktadır. Babasının sanat eserleri üzerinde hak sahibidir."