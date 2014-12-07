İzmir'de rüzgar enerji santrali kurulması için 1300 ağaç kesilecek

İzmir’in Urla İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü’nde 1000 ağaç rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulması için kesilmek üzere işaretlendi. Ağaç kesimine tepki gösteren köylüler Danıştay’a yürütmenin durdurulması için başvurduklarını ve sonucu beklediklerini belirtti. Köylüler dev RES parçalarının TIR’larla taşınması için yol kenarında 300, santralin kurulacağı yere kadar yeni yol açılması için de 1.000′e yakın ağacın kesilmek üzere işaretlendiğini belirtip, “Bu vicdana sığar mı? Yırca köylüleri gibi mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zete.com’da yer alan habere göre, Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki Yırcalı köylülerinin, termik santral kurulacak olan arazilerindeki 6.000 zeytin ağacının iş makineleriyle sökülmesine rağmen verdikleri mücadele, doğalarını korumak isteyen başka köylüler için de örnek oldu. İzmir’in Urla İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü sakinleri de, köy sınırındaki ormanlık alana yapılacak olan RES için, hukuk mücadelesi başlattı. Köylüler, RES inşaatının durdurulması için, Danıştay’a yürütmenin durdurulması amacıyla başvurdu.

Köylüler başvuru sonucunu beklerken RES yapacak firma, bölgedeki çalışmalarını hızlandırdı. Firma, köylülerin Mersin Boğazı olarak adlandırdıkları bölgedeki türbinleri kurmak için bölgeye ekiplerini gönderdi. RES türbinlerinin gövde ve kanatlarının tırlarla taşınabilmesi için ilk olarak orman yolu üzerindeki 300′den fazla çam ağacının kesilmesine karar verildi. Ardından, bununla da yetinilmeyip, türbin kurulacak alana kadar ormanın ortasından en az 6 metre genişliğinde, yeni bir yol açılması için de yine çalışma başlatıldı, kesilecek ağaçlar işaretlendi. Yüz yaşına yaklaşmış olan 1.000′e yakın çam ağacının kesimine de önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

Köylüler adına mücadeleyi sürdüren Ovacık Muhtarı Veysel Erköse, yeni Yırcalar yaşanmaması için çabaladıklarını söyledi. Mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerine dile getiren Erköse, “Bizim burasının doğal güzellikte ormanları var. Bir çam ağacı hemen yetişmez. Yüz yıllık ağaçlar var. Biz köylüler, ağaçlar zarar görmesin diye çok çaba gösterdik. Ama şimdi birileri geldi ve o güzelim ağaçları para için kesip atacaklar. Buradaki ağaçlar kesilecek, ormanın ortasından yeni yol açılacak. Bu vicdana sığar mı? Burası turizm alanı, öyle kalsın. Sadece yürüyüş sporlarının yapıldığı alan olsun. Ama bu ağaçlar kurban gitmesin. RES’ler için başka boş alanlar mı yok? Gidip oralara, insanları rahatsız etmeyen yerlere yapsınlar. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ormanlarımızı bize bıraksınlar” dedi.