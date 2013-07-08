İzmir Müftüsü: Bizim suya girmemiz değil, suyun bize girmesi orucu bozar

İzmir İl Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu, sıcak yaz günlerinde denize girmenin orucu bozup bozmayacağı sorusuna esprili bir yanıt vererek, “Normal zamanlardaki gibi yüzmek risktir. Bizim suya girmemiz önemli değil, önemli olan suyun bize girmesi. Su bize giriyorsa oruç bozulur” dedi.

İzmir İl Müftüsü Ramazan Muslu, Ramazan'ın oruç ayı ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan, yolculuk yapmayan her sağlıklı Müslüman'ın oruç tutmasının dinin bir emri olduğunu vurgulayarak, “Oruç sadece yemekten içmekten ya da cinsel arzu ve isteklerden uzak durmak değildir. Bunların yanı sıra bizim kemale ulaşmamız, daha olgun bir Müslüman olmamız için diğer azalarımıza da oruç tutturmamız gerekir. Elimize, gözümüze, ayaklarımıza da oruç tutturmaya çalışmamız, bizim Allah'a daha kısa sürede yakınlaşmamızı sağlar. Eli, gözü ayakları haramdan korumaya çalışmamız, takva üzerine bir hayat kurmamız lazım” dedi.

‘Haram lokma ile beslenen bir beden Allah’a ibadetten zevk alamaz’

Elif Demirci’nin DHA’daki haberine göre, Ramazan ayında yardımlaşmanın önemine değinen Muslu, iftarda sofraya fakir fukaranın oturtulması gerektiğini söyledi. Muslu, helal lokmanın önemine dikkat çekerek, "Helal lokma ile beslenebilmemiz için helal kazanç sahibi olmamız gerekir. Günümüzde ticari faaliyetler çok farklı alanlarda yapılıyor. Helal kazancın insanı manevi olarak yükselteceğini, Allah'a yakınlaştıracağını göz önünde bulundurmalarını, hatırlamalarını isteriz. Haram lokma ile beslenen bir beden Allah'a ibadetten zevk alamaz" diye konuştu.

İzmir’de rakamlarla Ramazan

Muslu, İzmir'de 871 camide mukabele okunacağını, 38 camide hatimle teravih namazı kılınacağını, 14 camide Kuran ziyafeti gerçekleştirileceğini, Çiğli, Narlıdere ve Urla ilçelerinde mobil iftar çadırları kurulacağını, 112 camide sakalı şerif ziyareti yapılacağını, 77 caminin engelliler için hazırlandığını, 19 camide iftar verileceğini, 127 caminin Kadir Gecesi nedeniyle açık tutulacağını, Alo Fetva 190 hattının mesai saatleri içinde faaliyet göstereceğini anlattı.

‘Denize girmek orucu bozar mı?’

İzmir İl Müftüsü Ramazan Muslu, basın mensuplarının sorusu üzerine denize girmenin orucu bozup bozmayacağı konusunu esprili bir şekilde şöyle yanıtladı:

"Orucu bozan şeyler bellidir. Denize girmek, banyo yapmak eğer ağzımıza burnumuza su kaçıyorsa dikkat etmemiz gerekir. Kişinin kendisinden emin bir şekilde serinlemesinde sakınca yoktur. Normal zamanlardaki gibi yüzmek risktir. Bizim suya girmemiz önemli değil önemli olan suyun bize girmesi. Su bize giriyorsa oruç bozulur. Bu yıl Türkiye'de 16.5 saat oruç tutulacak. Bu yıl Ramazan, yaz aylarına geldi de serin aylara kaydıralım diyemeyiz. Tutmaya gayret etmeliyiz. Hasta olanlar olabilir. Buna doktor karar verecektir. Astım spreyi, burun, kulak damlası orucu bozar mı deniyor. Vücuda dışarıdan besleyici sıvı giriyorsa orucu bozar. İlaçsa etkilemez ama besleyici ise orucu bozar."