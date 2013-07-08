Diyanet: İnternetten müzik indirmek caiz değildir

Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na bağlı Dini Soruları Cevaplama Platformu, en çok merak edilen soruları yanıt verdi. Jöleli saç ile abdest alınır mı, alkol temizlikte kullanılır mı, internetten film veya müzik indirilebilir mi gibi sıkça sorulan sorulara açıklık getirildi.

Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulan şu sorulara ve yanıtlarına yer veriliyor:

Tuvalet kağıdı ile temizlenmenin bir sakıncası var mıdır?

Dinimizde namazın sahih olma şartlarından biri de, insan vücudunun, elbisesinin ve namaz kılacağı yerin dinen pis sayılan şeylerden temiz olmasıdır. Aslolan bu temizliğin su ile yapılmasıdır. Bazı kaynaklarda yazı malzemesi olduğu için kağıdın temizlik malzemesi olarak kullanılması uygun görülmemişse de, günümüzde tuvalet kağıtları, temizlik için üretildiğinden, bunların temizlik amacıyla kullanılmalarında bir sakınca yoktur.

Alkolün temizlikte kullanılması caiz midir?

İçmek için değil de, temizlik amacıyla üretilmiş olan alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte temizlik maddesi olarak kullanılması caizdir. Bu nedenle, namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması gerekmez

Kına, oje, ruj ve jöle gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle engel midir?

Abdest alırken, yıkanması gereken organlardan birinde kuru yer kalırsa, abdest geçerli olmaz. Gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerin yıkanması gerekir. Oje ve ruj gibi vücut üzerinde tabaka oluşturup suyun bedene ulaşmasına mani olan maddeler abdest ve gusle engel olur. Bunların abdest veya gusülden önce giderilmesi gerekir Jöle ise bir tabaka oluşturmadığından abdest ve gusle engel olmaz.

Mahkemenin hükme bağladığı kan bedelini almak caiz midir?

Mahkemenin takdir ettiği tazminatı (kan parasını), ölenin yakınlarının alması caiz ve alınan para helaldir.

İnternetten program, yazılım, kitap, müzik vb. indirmek ve bunları kullanmak helal midir?

İslamiyet haksız kazanca karşı çıkar. Hak ihlalleri elektronik ve bilgisayar dünyasında da yaşanmaktadır. Bu tür haksız davranışlar sadece bireylerin hakkını gasp etmiş olmamakta, aynı zamanda, o alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırmakta, bu da geniş anlamda kamu hakkı ihlaline dönüşmektedir. Bu sebeple birer emek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, yazılım, kitap müzik vb. ürünleri ilgililerin izni olmadan elde edip kullanmak caiz değildir.