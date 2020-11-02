İzmir depreminin 58. saatinde Emrah Apartmanı'ndan 14 yaşındaki bir kız çocuğu sağ çıkarıldı

İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından, depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki kız çocuğu yaralı çıkarıldı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin 58. saatinde, İdil isimli bir çocuğun kurtarıldığını bildirdi.

Emrah Apartmanı’ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyulmuştu. Ekipler sesin geldiği alanda çalışma gerçekleştirmeye başlamıştı.

Enkaz altından kurtartılan kişinin 14 yaşındaki İdil Şirin olduğu belirtildi. İdil, enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.