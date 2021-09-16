İzmir'de iş bırakan sağlık çalışanlarına 'yevmiye' cezası

Ağustos ayında iki gün iş bırakma eylemi yapan İzmirli bin 700’e yakın sağlık çalışanına 'yevmiye' cezası verildi.

İzmir’de görev yapan sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto etmek için 16 Ağustos'ta iki gün iş bırakma eylemi yaptı. Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, yönetmelik değişikliğini protesto etmek için iş bırakma eylemi yapan İzmirli bin 700’e yakın sağlık çalışanına iki gün 'yevmiye kesme' cezası uygulandı.

Bu tamamen hakkımızı aradığımız için verilen bir cezadır

Yevmiye kesme cezasının yasal olmadığını ifade eden Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Aile Hekimi Murat Kalaycıoğlu, şunları söyledi:

“Kesintiye gerekçe olarak Cumhurbaşkanlığı genelgesi gösteriliyor. Sırf hakkımızı aradığımız için ‘mesaiye gelmedi’ denilerek kesinti yapılmış. Bu kesintinin kanuni dayanağı yok. Mesaiye gelmeyen çalışanın önce ifadesi, savunması alınır. Eğer suçlu bulunursam maaştan yevmiye kesme cezası verilir. Onun dışında kesinti yapamaz. Bu tamamen hakkımızı aradığımız için verilen bir cezadır” dedi.





TIKLAYIN- Ek ödemelerini alamayan sağlık çalışanları İzmir'de iş bırakma eylemi yapacak

TIKLATIN-Aile hekimleri iş bırakacaklarını duyurmuştu; Sağlık Bakanlığı'ndan tartışılan yönetmelikte geri adım