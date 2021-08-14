İzmir’de görev yapan sağlıkçılar; 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto etmek için iş bırakma kararı aldı. Yeni yönetmelikle salgın ve deprem gibi durumlarda ek ödeme verilmeyeceğini ve iş güvencelerinin tehlikeye gireceğini öne süren aile sağlığı merkezleri çalışanları, 16 Ağustos Pazartesi günü İzmir'de iş bırakacak.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, 16 Ağustos Pazartesi günü tüm aile sağlığı merkezlerinde (ASM) iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Toplum sağlığını hiçe sayan, aile hekimleri ve aile çalışanlarını susturan, gelir kaybına neden olan, iş güvencesini tehlikeye sokan, iş yükünü ölçüsüz artıran ceza sözleşmesine karşı 16 Ağustos’ta tüm ASM’lerde iş bırakıyoruz” bilgisi verildi.

ANKA Haber Ajansına konuşan SES İzmir Eş Başkanı Erkan Batmaz, eyleme; Genel Sağlık-İş Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Birlik ve Dayanışma Sendikası ile birlikte Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği üyelerinin de destek vereceğini açıkladı.

Batmaz, "Aile sağlığı merkezinde çalışan arkadaşlarımızla birlikte pazartesi günü saat 11.00’de Konak Meydanı'ndaki eski Sümerbank önünde bir araya geleceğiz. Ortak bir basın açıklaması ile eylemi başlatacağız" dedi.