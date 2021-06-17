İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Siyaseti kutuplaştırıcı dilden arındırmak; ayrımcılıktan beslenenlere karşı birlik olmak zorundayız
Deniz Poyraz
17 Haziran 2021 18:32
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HDP İzmir binasına yapılan saldırıyla ilgili yaptığı yeni paylaşımda, "Siyaseti kutuplaştırıcı dilden arındırmak; ayrımcılıktan beslenenlere karşı birlik olmak zorundayız" düşüncesini dile getirdi.
Saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz'ın fotoğrafını paylaşan Soyer, "HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz’ın acımasızca katledilişi içimizi yaktı. Hepimize başsağlığı dilerim. Siyaseti kutuplaştırıcı dilden arındırmak; ayrımcılıktan beslenenlere karşı birlik olmak zorundayız. Kin ve nefretten doğan hiçbir provokasyon amacına ulaşamaz." ifadesini kullandı.