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Dünya

İzlanda'da yanardağın patlama anı canlı yayınlanıyor

23 Mart 2021 01:15

İzlanda'da 900 yıl sonra ilk kez faaliyete geçen Fagradalsfjall Yanardağı'nın patlama anı canlı yayın olarak izlenebiliyor. 

Başkent Reykjavik'e yalnızca 40 kilometre uzaklıktaki yanardağ, Cuma akşamı yüzey kırıklarından lav püskürtmeye başladı.

 

izlandayanardağlavFagradalsfjall Yanardağı
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