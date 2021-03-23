İzlanda'da yanardağın patlama anı canlı yayınlanıyor

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İzlanda'da 900 yıl sonra ilk kez faaliyete geçen Fagradalsfjall Yanardağı'nın patlama anı canlı yayın olarak izlenebiliyor. </p>\n<div class="bbc-19j92fr e57qer20" dir="ltr">\n<p class="bbc-bm53ic e1cc2ql70" dir="ltr">Başkent Reykjavik'e yalnızca 40 kilometre uzaklıktaki yanardağ, Cuma akşamı yüzey kırıklarından lav püskürtmeye başladı.</p>\n<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/O46nVKTdpBc" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>\n<p> </p>\n<ul>\n<li><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/video/binlerce-yil-sonra-uyanan-fagradals-yanardagi-nin-lav-puskurttugu-anlar-havadan-goruntulendi,37341" target="_blank" rel="noopener">Binlerce yıl sonra uyanan Fagradals Yanardağı'nın lav püskürttüğü anlar havadan görüntülendi</a></strong></li>\n<li><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/izlanda-da-binlerce-kisi-900-yil-sonra-patlayan-yanardagin-cevresinde-nefes-kesici-bir-doga-olayi,940779" target="_blank" rel="noopener">İzlanda'da binlerce kişi 900 yıl sonra patlayan yanardağın çevresinde: 'Nefes kesici bir doğa olayı'</a></strong></li>\n</ul>\n</body>\n</html>