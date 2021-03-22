İzlanda'da binlerce kişi 900 yıl sonra patlayan yanardağın çevresinde: 'Nefes kesici bir doğa olayı'
900 yıldır uykuda olan volkanın hafta sonu harekete geçmesi çok sayıda meraklı kişiyi de bölgeye topladı. Bazıları doğa olayını uzaktan izleyip fotoğraf çektirirken, bir adım öteye geçen cesaretli kişilerin lav ateşinde sosis kızarttığı görüldü.
22 Mart 2021 16:58
İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağı 900 yıl sonra ilk kez hafta sonu faaliyete geçti. Çok sayıda meraklı kişi, volkanın patlamasını izlemek üzere bölgeye gitti. Fransız haber ajansı AFP, bazı kişilerin bir adım öteye geçerek lav ateşinde sosis kızarttığını bildirdi.
Başkent Reykjavik'e yalnızca 40 kilometre uzaklıktaki yanardağ, Cuma akşamı yüzey kırıklarından lav püskürtmeye başladı.
Yetkililer, yanardağ yakınındaki püskürmenin tehlike yaratmadığını açıkladı.
Bunun üzerine en yakın yoldan 6 kilometrelik bir yürüyüşle volkanik alana ulaşanlar, bu anları ölümsüzleştirdi.
Sosyal medyada, lav akıntısının yolu üzerinde çekilen bir drone görüntüsü de viral oldu.
21 yaşındaki Ulvar Kari Johannsson isimli mühendis, doğa olayını "nefes kesici" olarak tanımlarken, kendisini en çok şaşırtan şeylerin, kötü koku ve turuncu rengin tonları olduğunu söyledi.
Emilie Saint-Mleux isimli Fransız öğrenci ise lavlar yaklaştıkça sıcağın 10-15 derece artmasına çok şaşırdığını belirtti.
Yetkililerin patlamanın ilk saatlerinde kurduğu barikat daha sonra kaldırıldı. Geldingadalur isimli volkanik vadi fotoğraf çekmek isteyen yüzlerce meraklı ile doldu.
Volkanik bölgeye girmek isteyenlere kurallara uymaları tavsiye edildi. Yerel polis de aşırı hareketlerin önlenmesi için nöbet tuttu.
Yarıklardan yayılan zehirli bir gaz olan sülfür dioksit, alandakilerin hayatını tehlikeye atmamak için sürekli ölçüldü. Pazartesi günü gazın seviyesindeki artış nedeniyle alan yeniden ziyarete kapatıldı.