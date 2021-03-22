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Binlerce yıl sonra uyanan Fagradals Yanardağı'nın lav püskürttüğü anlar havadan görüntülendi

22 Mart 2021 12:49

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlayan Fagradals Yanardağı, havadan görüntülendi. 

Doğa fotoğrafçısı Bjorn Steinbekk tarafından çekilen görüntülerde dağdan püsküren lavların oluşturduğu akıntı yatağı ve dağın ağzından lav püskürttüğü anlar görüntülendi. 

Dün yaşanan patlamada bölgede zıt yönde ilerleyen lavların, yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki başkent Reykjavik'ten görüldüğü belirtildi.

Reykjanes Yarımadası'nda 781 yıl aradan sonra ilk kez volkanik patlama meydana geldiği aktarıldı.

Reykjanes Yarımadası'nda, 24 Şubat-17 Mart'ta 50 binden fazla deprem olmuştu. 

Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'daki bu depremlerin, volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

İzlandaReykjanes YarımadasıFagradals Yanardağı

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