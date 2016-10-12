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Spor

İzlanda Cumhurbaşkanı'ndan Demirören'e: Oyuncularınız halkımızın kalbini ısıttı

Ay yıldızlı futbolcular İzlandalı çocuklara montlarını vermişti

12 Ekim 2016 12:23

A Milli Takımı'nın, İzlanda ile oynadığı ve 2-0 kaybettiği maçta ay yıldızlı futbolcuların İzlandalı çocuklara yaptığı jest sonrası İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Jóhannesson, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e bir teşekkür mesajı gönderdi. Johannesson, "Oyuncularınız montlarını vererek kendileriyle birlikte sahada olan çocukları ısıttı. Bu güzel jestle aynı zamanda İzlanda halkının da kalbini ısıttılar" dedi. 

İzlanda ile pazar günü oynanan Dünya Kupası eleme maçı öncesi yapılan seremonide A Milli Takım oyuncuları  eşofman üstlerini beraberlerindeki çocuklara vermiş, bu davranış büyük beğeni toplamıştı.

Gudni Jóhannesson mesajında şunları kaydetti: "Reykjavik Ulusal Stadımızdaki dostça yakınlığınızdan dolayı size teşekkürlerimi bildiririm. İyi bir ruhla oynanan, iyi bir maç izledik. Maç öncesi sahada soğuk bir hava vardı. Oyuncularınız montlarını vererek kendileriyle birlikte sahada olan çocukları ısıttı. Bu güzel jestle aynı zamanda İzlanda halkının da kalbini ısıttılar. Bu görüntü de her şeyi anlatmaya yetiyordu."

 

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A Milli Takımıİzlandaay yıldızlıGudni JohannessonTürkiye Futbol FederasyonuYıldırım Demirören

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