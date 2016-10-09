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Spor

Milli Takım, İzlanda maçına siyah bantla çıkacak

İzlanda - Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak

09 Ekim 2016 22:17

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hakkari Şemdinli'deki Durak Jandarma Karakolu'na yapılan bombalı saldırıda 10'u asker olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, bu akşam İzlanda maçına siyah bantla çıkacak

Türkiye Milli Takım yetkilileri, bu akşamki mücadelede siyah bant takmak için FIFA'ya başvuruda bulundu. FIFA yetkileri de bu isteğini hemen gündeme aldı ve Milli Takım'ın mücadeleye siyah bantla çıkmasına izin verdi.

İzlanda Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak İzlanda Türkiye mücadelesi bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

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