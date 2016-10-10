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Spor

İzlandalı Gudmundsson'dan Terim'e: Böyle mızmızlanmanın anlamı yok!

İzlanda'nın orta saha oyuncusu Gudmundsson, Türkiye'nin maça bahane ile başladığını söyledi

10 Ekim 2016 13:16

İzlanda-Türkiye maçının ardından orta saha oyuncularından Johann Berg Gudmundsson, Fatih Terim'in hava sıcaklığı açıklaması için, "Böyle mızmızlanmanın anlamı yok. Eğer böyleyse zaten bahaneyle başlamışlar." ifadelerini kullandı. 

A Milli Takımın İzlanda'ya 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından konuşan Johann Berg Gudmundsson, Fatih Terim'in hava şartları ile ilgili yakınmasını değerlendirilmesi istenince, "Türkiye'nin iyi oyuncuları var, fakat teknik direktörleri bu hava sıcaklığına alışık olmadıkları gibi saçmalıklardan mı bahsediyor? Bu futbol, 11'e 11 oynanıyor ve 1 de top var. Böyle mızmızlanmanın anlamı yok. Eğer böyleyse zaten bahaneyle başlamışlar ve biz bunu kullanarak daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik" şeklinde cevap verdi.

 

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