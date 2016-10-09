İzlanda 2 - 0 Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu üçüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Başkent Reykjavik'teki 15 bin seyirci kapasiteli Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayan karşılaşmada İzlanda 42'inci dakikada Gudmundsson'un, 44'üncü dakikada Finnbogason'un golüyle skoru 2-0 yaptı. Maç, İzlanda'nın galibiyetiyle bitti.

Terim’den açıklama

Terim, maç sonrası şu açıklamayı yaptı:

"İzlanda'yı tebrik ederim. İlk yarı için oyunumuzda, özellikle ilk 15 dakika oyunu oturttuk diyebilirim. Golden sonra çok da iyi oynamış olduğumuz söylenemez. Hava şartları da var. Geldiğimiz yerle arasında 20-25 derece fark var."

Yedikleri goller ile ilgili bir soru üzerine ise Terim, "Öyle goller yiyoruz ki, öyle sıkıntılı goller yiyoruz ki... İzlanda ile havadan başa çıkmak zor. Onlar havaya kaldırdıkça, biz yere indirmek istedik. İzlanda gibi takımlara karşı böyle havalarda 2-0 geriye düşerseniz, geri gelmek zor oluyor. Ozan'ın birden bire sakatlığı, eksik kaldık derken, bize çarpan bir top, arkasından panikle gelen 2. gol.. Sonuçta mağlup olduk, yapacak bir şey yok. Bize geçmiş olsun, rakibimize de tebrikler" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Milli takım konusu muhakkak ki ülkeyi, herkesi ilgilendirir. Ancak bunun bir ölçüsü vardır. Üzerine kimsenin hak elde etme iddiası olmaz. Dünyanın her tarafında, bizim kadar alınmasa da, alınan-alınmayanın bu kadar konuşulduğu bir ülke yok.

Bu ne kadar zarar veriyor, vermiyor, bunu zaman gösterecek. Bir de çocuklara mikrofon tutmak lazım.

Bazı arkadaşlar güzel konu buldu, devam ederler diyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bu konuyu seven, bayılan kim varsa devam etsin.

Bizim savaşımız bitmedi. Geriden geliyoruz bazen o savaşlar hep devam ediyor, edecek de.."

Terim son olarak, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bugün yaşanan hain terör saldırısında şehit olan asker ve sivil vatandaşlara başsağlığı dileyerek, "Her maç sabahı böyle üzücü şeylerle karşılaşıyoruz. Ülkesini savunan aslanlar şehit düşüyor. Bunları duyunca insan, biz nelerle uğraşıyoruz da diyor bazen. Bu çocuklara Allah rahmet eylesin, Allah bir daha göstermesin" diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye’nin ilk 11’i şöyle:

Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Caner Erkin, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Volkan Şen, Emre Mor, Yasin Öztekin

İzlanda'nın ilk 11'i ise şöyle:

Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Skulason, Bjarnason, G. Sigurdsson, Bjarnason, Gudmundsson, Bödvarsson, Finnbogason

İngiltere Futbol Federasyonundan Mark Clattenburg'un yöneteceği müsabakanın yardımcı hakemliklerini Jake Collin ile Simon Peter Bennett yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anthony Taylor oldu.

Grupta ilk maçında Hırvatistan ile 1-1, ikinci maçında da Ukrayna ile 2-2 berabere kalan milli takım, İzlanda karşısında sahadan üç puanla ayrılarak ilk galibiyetini elde etmeye çalıştı.

Türkiye grupta 2 puan ve averajla 4. sırada yer alırken, ilk maçında Ukrayna ile 1-1 berabere kalan ve ikinci maçında Finlandiya'yı 3-2 yenen İzlanda ise 4 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.