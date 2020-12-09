İyi Partili Türkkan: Ekmeğin KDV'si yüzde 8, bebek bezinin yüzde 18, piyangonun 0; bu vicdansızlıktır

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ekmeğin KDV'sinin yüzde 8, bebek bezinin yüzde 18 olduğunu hatırlatarak, milli piyangoda vergi sıfırlanmasına "vicdansızlık, yandaşlık" diye tepki gösterdi.

İyi Parti'li Türkkan, “Milli Piyango devlette iken yüzde 18 KDV'ye tabiydi. Ak Parti Milli Piyango'yu Demirören'e verirken bir ‘iyilik' daha yapıp, KDV'yi sıfırladı. Şu anda bütün piyango oyunlarında KDV sıfır. Ekmeğin KDV'si yüzde 8, bebek bezinin yüzde 18, piyangonun 0” dedi.

Sözcü’ye konuşan Türkkan, “Konu vatandaş olunca kaynak yetersizliğinden dem vuran bu iktidar, konu Demirören olunca kendi kaynaklarından bile vazgeçebiliyor. Bu yapılanın adı iyilik değil, vicdansızlık, yandaşlıktır” ifadelerini kullandı.

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