İyi Partili Türkkan: 2 bin 825 lirayı bu zammı yapan Bakan'a verelim, 1 ay geçinsin bakalım

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, belirlenen yeni asgari ücreti "2 bin 825 lirayı verelim bakalım bu zammı veren Bakan'a da kendi evladına, çoluğuna, çocuğuna versin 1 ay geçinsin bakalım bu 2 bin 825 lira ile" diyerek eleştirdi.

Türkkan, 2021 yılı için asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Sert sözlerle iktidarı hedef alan Türkkan, "Kalyon inşaata 9,5 milyar vergi muafiyeti getirsin diye, işverenden 250 lira daha fazla kesmiş, işçiye vermemiş. Kalyon inşaata vereceği vergi muafiyetiyle ilgili para biriktiriyorlar. Bu iktidar ne işçinin, ne emeklinin, ne memurun, ne çiftçinin iktidarı değil, bu yandaş müteahhitlerin iktidarı" diye konuştu.

Türkkan, "Bütün bütçe her şey yandaş müteahhitlere ödenecek para ile ilgili yapılıyor. 2 bin 825 lirayı verelim bakalım bu zammı veren bakana da kendi evladına, çoluğuna, çocuğuna versin 1 ay geçinsin bakalım bu 2 bin 825 lira ile. Ama millete kuru ekmeği reva görenler, 'size kuru ekmek yeter' diyenlerin daha fazla bir şey yapmasını zaten beklemiyorduk. Allah nasip edecek bunlara sandıkta bunun hesabını da bu millet soracak" ifadesini kullandı.

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