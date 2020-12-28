İmamoğlu ve Soyer duyurdu: İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükşehir belediyelerine, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret tutarının net 3 bin 100 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 2021 asgari ücretinin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklamasının ardından İBB Başkanı İmamoğlu da büyükşehir belediyesi, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarda çalışan personel için asgari ücretin 3 bin 100 lira olduğunu duyurdu. İmamoğlu'nun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer de asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu,"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz" dedi.

Tunç Soyer de, "Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - 2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş

CHP’li belediyeler en düşük ücreti 3 bin 100 liraya çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin 3 bin 100 TL olması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından, pek çok CHP'li belediye asgari ücreti net 3 bin 100 lira olarak belirledi. Önce Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, belediyede asgari ücreti 4 bin 500 lira yaptı.

Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi ile çok sayıda ilçe belediyesinde asgari ücret artırıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 350 lira oldu.

Manisa Akhisar, İzmir Bornova ve Konak, Mersin Mezitli ve Eskişehir Tepebaşı ilçe belediyelerinde asgari ücret 3100 lira oldu.