2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücretini brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu. Asgari ücret desteği de bu sene tüm işletmeler için 75 lira olarak devam edecek.

"İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk" diyen Bakan Selçuk, "2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de dikkate alınmıştır" dedi.

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Türk-İş ise asgari ücret kararına, "Hükûmetin ve patron kesiminin bu kararına muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz. Artış yeterli değil, milyonlarca işçiyi zor günler bekliyor. İşçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak" diyerek tepki gösterdi.

2021 asgari ücret tablosu Brüt asgari ücret: 3.577,50 Net asgari ücret: (Bekâr çocuksuz): 2.825,90 Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan): 2.879,57 Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan+1 çocuklu): 2.919,81 Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan+2 çocuklu): 2.960,06 Net asgari ücret: (Evli eşi çalışmayan+3 çocuklu): 3.013,72

Bu yıl toplantıyı salgın nedeniyle internet üzerinden yaptıklarını belirten Selçuk, 18 yılda asgari ücret reel olarak bir buçuk kat arttığını savundu. Sosyal koruma olan asgari ücretin, ücretler arasında en alt sınır olduğunu söyleyen Selçuk, bu seviye altında ödeme yapılmamasını güvence altına alma görevi üstlendiklerini söyledi. Asgari ücretin sadece ücretleri değil sosyal yardımların kapsamından ödenen primlere kadar her şeyi etkilediğini dile getirdi. Asgari ücret desteğini 75 TL olarak sürdüreceklerini belirten Selçuk, Ocak ayı itibariyle geçerli olacak net asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı.

Tepki yağdı

2021 yılı asgari ücretin belirlenmesinin ardından sosyal medyadan muhalefet partileri ve ekonomistler başta olmak üzere pek çok kesimden rakama tepki yağdı. CHP'li Mahmut Tanal, "Vatandaşın payına düşen acı reçete!" derken; ekonomist Mustafa Sönmez de "Vicdanlar kara, insaf, izan kör!" ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Bugün burada asgari ücret tespit komisyonunun 4. ve son toplantısı için bulunuyoruz. Asgari ücret tespit çalışmalı işçilerimizin işverenlerin ve kamunun beşer üye ile temsil edildiği bağımsız bir komisyon tarafından yapılmakta. Komisyonda işçi ve işveren komisyonu temsilcilerimizin teklifleri kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Şimdiye kadar her yıl yüz yüze gerçekleştirilen komisyon toplantılarını bu yıl ilk kez salgın sebebiyle çevrimiçi olarak değerlendirdik gerçekleştirdik. Bugün son toplantıyı sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Bildiğimiz gibi beşeri ve iktisadi kaynaklarımızı daha etkin kullanarak istihdam dostu büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı tesis etmeyi; işçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte koruyarak çalışma barışını güçlendirmeyi; kayıp dışı istihdamla mücadele ederek çalışanlarımızın sosyal güvencesini tesis etmeyi; çalışanlarımızın emeğine sahip çıkarak sosyal adaleti pekiştirmeyi biz her daim temel önceliklerimiz olarak görmekteyiz. Hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz asgari ücret artışlarına baktığımızda bu hassasiyeti de net bir şekilde görmekteyiz.

"Pek çok değişken asgari ücrete dayanmakta"

Özünde bir sosyal koruma ücreti olan asgari üret çalışma hayatındaki ücret politikaların en alt sınırını ifade etmekte. Bizim bakanlık olarak bu süreçte temel rolümüz ise işçi ve işveren temsilcileri arasındaki hakem görevini üstlenmektir. Asgari ücretle birlikte sadece çalışma hayatındaki ücret politikaları için bir seviye belirlenmiş olmuyor. Aynı zamanda sosyal güvenlik primlerinden vergi cezalarına, sosyal yardımalrın kapsamından asgari geçim indirimine pek çok değişken asgari ücrete dayanmakta. Aynı zamanda asgari ücretin artış oranı istihdamı ve kayıt dışı ekonomiyi, fiyat istikrarını, rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte.

"İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk"

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş; net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret net 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. 2022 kasım ayı enflasyonu yüzde 14,03 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu oran kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk.

"Salgının olumsuz etkileri de dikkate alınmıştır"

Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret bekâr ve çocuksuz bir çalışan için geçerli olup, evli ve üç çocuklu bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacaktır. Tabii ki 2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de dikkate alınmıştır."