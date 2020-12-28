Türk-İş: İşçi kesimi olarak alınan asgari ücret kararına muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz

Asgari ücret toplantılarının sonuncusu bugün gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücretini brüt brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Bakan Selçuk’un ardından konuşan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “İşçi kesimi olarak alınan karara muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz. Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Çalışanları 2021 yılında zor günler beklemektedir. Yine fedakârlık ücretlilerden beklendiğini görüyoruz” eleştirisi getirdi.

TIKLAYIN - 2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, şunları kaydetti:

“İşveren hükûmet temsilcileri tarafından oy çokluğu ile verildiği. İşçi kesimi olarak alınan karara muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz. Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi olarak öncelikle çalışanların kendileri ve aileleri için insan onuruna yaraşır bir gelir elde etmeleri için çaba göstermiştik. Komisyonun görevlendirdiği TÜİK bekâr bir işçinin yaşama maliyetini kasım 2020 itibariyle 2 bin 792 olarak belirledi ama bu hesaplamanın içinde ailenin harcamaları yok. Aralı kayında gerçekleşecek enflasyon oranı da yok. Ayrıca 2021 yılında temel fiyat artışlarını da dikkate alınmamıştı bu belirlemede. İşçi kesimi olarak işveren ve hükûmet temsilcilerinden net 3 bin liranın üzerinde bir rakam teklif etmelerini bekledik. Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Asgari ücret daha tespit edilirken eksiktir. Bugünün geçim şartlarına bile yetmeyecek bir oran belirlenmiştir. Üç işçi konfederasyonu olarak görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana açıklamıştık. İlkelerimizi ortaya koymuştuk maalesef işveren ve hükûmet kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçiler aileleriyle birlikte yine yoksullukla geçim şartlarının her geçen gün artan ağırlığıyla karşı karşıya bırakıldığını anlıyoruz. Anayasamızda yer alan çalışanların geçim şartları yine dikkate alınmadı. Çalışanları 2021 yılında zor günler beklemektedir. Yine fedakârlık ücretlilerden beklendiğini görüyoruz."

Irgat’ın ardından açıklamalarda bulunan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkolda şöyle konuştu:

“Zorlu bir süreci aşmaya çalışıyoruz. Dünyada salgından dolayı küresel krizle karşı karşıyayız. İşverenler, işçiler ve devletler için de zor bir süreç. İşçi işveren devlet ayrımı yapmadan mücadele veriyoruz. Komisyon en dengeli asgari ücreti belirlemek için çalışıyor. Enflasyon işsizlik işgücü maliyetleri gibi birden çok detay hesaba katılarak belirlenmiş oldu. Süreci başından takip eden tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”