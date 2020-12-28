'2 bin 825 lira 90 kuruş' asgari ücrete tepki yağdı; "Yandaşların vergi borcunu tek kalemde sıfırlayan iktidar, sıra emekçiye gelince yine cimri davrandı"
2021 asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu. 2021 yılı asgari ücretin belirlenmesinin ardından sosyal medyadan muhalefet partileri ve ekonomistler başta olmak üzere, belirlenen ücrete tepki gösterdi
28 Aralık 2020 12:13
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2 bin 825 lira asgari ücrete gelen tepkilerden bazıları şle: