İyi Partili Yokuş'tan AKP'ye "Sedat Peker" eleştirisi: Reis muhaliflerini tehdit ederken sırtını sıvazlıyordunuz

İyi Parti Konya Milletvekili Yokuş, Sedat Peker'in liderliğini yaptığı belirtilen "organize suç örgütü"ne yönelik operasyonla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Peker ile ilgili haberlerin gazete küpürlerini paylaşan Yokuş, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti beslemesi yeraltı dünyasının önde gelen adamlarında Sedat Peker’e yönelik operasyon yapılmış. Vallahi şaşırdık ve merakla soruyoruz 'Hangi dağda kurt öldü'. Adam Reise destek mitingleri yaparken, Reis muhaliflerini tehdit ederken sırtını sıvazlıyordunuz. Sizi gidi vefasızlar!”