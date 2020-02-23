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İyi Partili Sezgin: Libya'da şehit olan askerimizi neden gizli saklı defnettiniz, neyi gizliyorsunuz?

"Yazık, devlet saygınlığı böyle ayaklar altına alınmamalı"

23 Şubat 2020 12:19

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da "birkaç tane asker"in şehit düştüğünü açıklamasının ardından, Albay Okan Altınay'ın Trablus Limanı'nda hayatını kaybettiği, naaşının memleketi Aydın'da sessiz sedasız defnedildiği iddia edildi. İyi Parti Aydın Milletvekili ve İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aydın Adnan Sezgin, sosyal medya hesabında "Libya'da şehit olan askerimizi neden gizli saklı defnettiniz, neyi gizliyorsunuz?" yaşananlara tepki gösterdi. 

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Sezgin paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü tarafından 'isabetsiz bir atış' olarak nitelenen Trablus Limanı saldırısında, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 'birkaç şehit' diye anılan çok mühim kayıplarımız olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı bir mitingde çay dağıtırken öğreniyoruz! Yazık, devlet saygınlığı böyle ayaklar altına alınmamalı. Libya’da şehit vermemiz ulusal güvenliğimiz açısından şart mıydı? Hangi çıkarlarımızı korumuş olduk? Peki, neden gizli saklı defnettiniz? Neyi gizliyorsunuz? Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum..." ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu? 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da "birkaç tane asker"in şehit düştüğünü açıklamasının ardından, Albay Okan Altınay'ın Trablus Limanı'nda hayatını kaybettiği, naaşının memleketinde sessiz sedasız defnedildiği iddia edildi.

Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre, Albay Okan Altınay Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Altınay'ın cenazesi memleketi Aydın'a gönderildi ve 'sessiz sedasız, törensiz' bir şekilde defnedildi.

Altınay'ın Kara Harp Okulu'ndan devre arkadaşlarının yaptığı iddia edilen paylaşıma göre, Altınay'ın naaşı bugün Aydın Tellidede Şehitliği'ne defnedildi. 1993'lüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapıldığı görülen paylaşımda, "Şehidimiz defin töreninde yalnız bırakılmamış, İzmir ve Aydın'dan gelen birçok arkadaşımız törenlere katılmıştır. Başta yüce Türk milletinin, ailesinin ve tüm devre arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Tüm devre arkadaşlarımıza saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

"Libya'da birkaç tane şehidimiz var; şehitler tepesi boş kalmayacak"

Erdoğan, dün İzmir'de yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:

"Gayrimeşru Hafter'e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç tane şehidimiz var. Şunu da söyleyelim ki; birkaç şehidin karşılığında da 100'e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak."

 

 

 

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