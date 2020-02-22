Erdoğan: Kahraman askerlerimiz, Suriye Milli Ordusu ekiplerimiz Libya'da; birkaç tane şehidimiz var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaparken, "Gayrimeşru Hafter'e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç tane şehidimiz var. Şunu da söyleyelim ki; birkaç şehidin karşılığında da 100'e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik" dedi.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılış töreninde İzmirlilere hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin İdlib'deki askeri gerilime ilişkin tavrının net olduğunu söylerken, "Akşam sayın Putin ile görüştük, gündüz Macron ve Merkel ile görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin 'yeni bir İstiklal Harbi'nden geçtiğini iddia ederken, "Artık kimse öyle karşınıza dikilip sizinle alenen savaşmıyor. Nice sinsi yol ve yöntemle sürdürülen kuralsız hamlelerle karşı karşıyayız" dedi. Türkiye'nin karşısında her zaman bir ittifakın olduğunu öne süren Erdoğan, "Bir ayağı içerde, bir ayağı dışarıdadır" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin verdiği mücadele tam anlamıyla yeni bir İstiklal Harbi'dir"

"Türkiye'nin terörden ekonomiye kadar geniş bir alanda verdiği mücadele kelimenin tam anlamıyla yeni bir İstiklal Harbi'dir. Gençler artık kimse öyle karşınıza dikilip sizinle alenen savaşmıyor. Nice sinsi yol ve yöntemle sürdürülen kuralsız hamlelerle karşı karşıyayız. Milletimiz tüm üçüyle yanımızdadır. Bizim vesayete terör örgütlerine, sınırlarımızın kuşatılması girişimlerine mücadelelerin hepsinde de karşımızda bir ittifak vardır. Bir ayağı içerde, bir ayağı dışarıdadır.

"Eser ve icraat konusunda yarışacak varsa çıksın karşımıza; ağzının payını vereceğiz"

"Türkiye Suriye'de, Libya'da Akdeniz'de gerçekten kritik bir mücadele verirken, bir anda içeride hiçbir dayanağı olmayan tartışmaların başlatıldığını görüyoruz. Oyunlara gelmeyip kendi işimize bakacağız. Asıl işlerimize de dört elle sarılacağız. İzmir'deki şu güzel manzaranın bize verdiği mutluluğu hiçbir art niyetli tartışmaya değişmeyiz. Biz bugüne kadar hep eserlerimizle konuştuk. İnşallah bundan sonra da eserlerimizle konuşmaya yaşamaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser ve icraat konusunda yarışacak birileri buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz. Onların ağzının payını vereceğiz.

"Bugün sıkıntı yaşamamızın sebebi geçmişte güçlü duruş sergilenmemesi"

"Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir. Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir İstiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Ülkemizin çıkarlarıyla diğer ülkelerin çıkarları çatışıyor. Hamdolsun Türkiye'nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye yeterlidir. Gerektiğinde askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Masada ve sahada olayların gidişatını değiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Netice almayı başardık. Bugün sıkıntı yaşadığımız noktaları sebebinin geçmişte güçlü duruş sergilenmemesinden kaynaklandığını görüyoruz."

"Kahraman askerlerimiz, Suriye Milli Ordusu ekiplerimiz Libya'da"

"Bay Kemal dedi ki; 'Doğu Akdeniz'de ABD, İngiltere Fransa var' dedi. 'Sadece Türkiye yok' dedi. Zaten her zaman böyle konuşmuyor mu? Biz orada sondaj gemilerimizle vardık, sismik araştırma gemilerimizde vardık. Bay Kemal sen bunları söylediğin zaman 2 sondaj gemimiz vardı, şimdi 3'üncüyü de aldık, haberin olsun. Doğu Akdeniz'de sadece sismik ve sondaj gemilerimizle değil fırkateyn ve uçaklarımızla oradayız. Biz 500 yıl önce oradaydık, bugün de oradayız. Libya'nın meşru başkanı ve yönetimiyle masaya oturduk, imzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan uluslararası hukuktan anlamayan bu notada akıl hocaları olmayan, akıl hocası karga olanın akıbeti ne olur? Bunların durumu bu Gayrimeşru Hafter'e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç tane şehidimiz var. Şunu da söyleyelim ki; birkaç şehidin karşılığında da 100'e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak.

"Tüm coğrafyalarda Türk'ün ve Türkiye'nin varlığını ortaya koyacağız"

"Gabar'da varız, Cudi'de varız, Bestler Deresi'nde varız. Mehmetçiğimiz bu işin hesabını soruyor ve terörden de içeride büyük temizliği yaptık. FETÖ terörüyle de mücadeleyi büyük oranda sürdürüyoruz. Bunun için önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve hedefe ulaşacağız. Pakistan'daydık. Salı günü Azerbaycan'dayız. Tüm coğrafyalarda Türk'ün ve Türkiye'nin varlığını ortaya koyacağız. Her gün yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Sırf ülkemizi müşkül duruma düşmesi için hukukun çiğnendiği bir dönemden geçiyoruz. Akşam sayın Putin ile görüştük, gündüz Makron ve Merkel ile görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız." (İHA)