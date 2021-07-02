İyi Partili Özkan'dan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya: Bari bu mübarek günde yalan söyleme

İstanbul’un AKP’li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Vakfı’nın kurban eti dağıtım kampanyasını engellemediğini ileri sürerek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ‘yalan’ söylemekle itham etti. İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Bari bu mübarek günde yalan söyleme Tevfik Göksu" ifadesini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı’ndaki yardım kampanyasına önce izin çıkmadı, Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklamasının ardından bugün izin verildi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Twitter’da izin belgesini paylaşarak "CHP’li İBB Başkanı her zamanki gibi… Yine yalan, yine algı ve yine manipülasyon peşinde" ifadelerini kullandı.

Göksu'ya yanıt İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'dan geldi.

Özkan başvurunun reddedildiğine dair belgeyi paylaşarak "Bari bu mübarek günde Yalan konuşma Tevfik Göksu" dedi.