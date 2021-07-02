Bakan Soylu, İmamoğlu'nun tepkisine ilişkin soru soran gazetecilere böyle yanıt verdi: Siyasete alet olmayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir program çıkışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine, "Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım" diye konuştu.

"Yarın Çok Geç Olacak" programı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Soylu, İmamoğlu'nun bağış kampanyasına engel olduğu iddiasına yönelik soru soran gazetecilere "Siyasete alet olmayın" dedi.

Soylu, gazetecilere yanıt verirken "Ne olursunuz siyasete alet olmayın. Siz basın mensuplarınızı bir siyasi parti mensubu, ideolojinin taraftarı değilsiniz. Yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek ve olayı ortaya koymaktır" dedi.

Soylu'ya "Size yönelik ithamlar var, cevap hakkınız doğdu" diyen gazetecilere "Bana yönelik o kadar itham var ki. Ben dünyanın en kötü adamıyım" diye yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl kurban bağışı toplamasına izin verdiği İBB’ye ait İstanbul Vakfı’nın bu yılki talebini reddetti.

Sergilenen tavrı anlamanın mümkün olmadığını ve 2 ay bekletildikten sonra taleplerinin reddedildiğini vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hiçbir gerekçe yok. Bu kararı aklımızla, vicdanımızla anlamakla güçlük çekiyoruz. İnanın, devletimizin pek çok kıymetli yöneticisinin de bizim gibi düşündüğünü biliyorum. Bir kişi hariç, o da İçişleri Bakanı. İhtiyaç sahibi 132 bin 50 bin ailenin evine bir kilo kavurma girmesine gönlü razı olmayan, bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var, o da içişleri bakanı" demişti.

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