İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'bağış' tepkisi: 132 bin ailenin bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yayınladığı video ile İBB'nin kurban bayramında bağış toplama kampanyasına izin vermeyen İçişleri Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. "132 bin ailenin bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var, o da içişleri bakanı" diyen İmamoğlu, İBB'nin vakıf aracılığıyla başlatacağı yardım kampanyasının engellendiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl kurban bağışı toplamasına izin verdiği İBB’ye ait İstanbul Vakfı’nın bu yılki talebini reddetti. Sergilenen tavrı anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Geçen yıl izin verilen vakfın kusuru yok, davası yok, cezası yok. Neden? Allah aşkına; neden?" diye sordu.

27 Nisan gününden beri yapılan başvurunun bekletildiğini söyleyen İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vakfı'nın bağış toplamasına izin verilmediğini belirterek "Hiçbir gerekçe yok. Bu kararı aklımızla, vicdanımızla anlamakla güçlük çekiyoruz. İnanın, devletimizin pek çok kıymetli yöneticisinin de bizim gibi düşündüğünü biliyorum. Bir kişi hariç, o da İçişleri Bakanı. İhtiyaç sahibi 132 bin 50 bin ailenin evine bir kilo kavurma girmesine gönlü razı olmayan, bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var, o da içişleri bakanı" dedi.

Geçen yıl izin verilen vakfın hiçbir kusuru veya davası olmadığını söyleyen İmamoğlu, geçen yıl yapılanın aynısının yapılacağını ancak izin verilmediğini söyledi. Bakan Soylu'nun kişisel ihtirasları olduğunu ifade eden İmamoğlu, yapılanın İçişleri Bakanı'nın kişisel kararı olduğunu söyleyip, "Ne yazık ki kini mi var, öfkesi mi var ya da başka bir hesabı mı; çözemiyorum" dedi. İmamoğlu bu kararın kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

“Kimseyle kavga etme, dirsek savaşı yapma derdimiz yok. Tek derdimiz var: Bu şehre, bu memlekete hizmet etmek. Derdimiz; ihtiyacı olan insanları memnun etmek. Ya burada bilek güreşi yapmayın bizimle Allah aşkına" diyen İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Gelin inancımızın ve insanlığın yanında durun her şeyi siyasete bir şekilde karıştırmaktan vazgeçin" dedi.

İmamoğlu'nun itirazının ardından izin geldi

İmamoğlu'nun İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyasına izin verilmediğine dair açıklamasından bir süre sonra İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada, "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi, İstanbul Valiliği'nde tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir" denildi.