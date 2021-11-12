İyi Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyası Meclis'te

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir vatandaşa küfür etmesinin ardından hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı. Fezleke, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği, şehit yakını Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dosya, Türkkan'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara'ya gönderildi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi.

Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Fezleke, daha sonra TBMM Başkanlığı'na gönderildi. Meclis Başkanlığı, fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale etti.

Ne olmuştu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu belirtilen bir kişiye küfür etmiş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı üzerine başkanvekillik görevinden istifa etmişti.