İyi Partili Durmuş Yılmaz'dan Resmi Gazete özrü: Öngörüm gerçekleşmedi, yanıldım

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın "Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" açıklaması nedeniyle özür diledi.

Ekonomide yoğun geçen haftanın ardından kabine, Merkez Bankası ve döviz varlıkları konusunda değişiklikler olabileceğine yönelik iddialar sonrası Türkiye'nin merakla beklediği Resmi Gazete'de bu konulara ilişkin değişiklikler yer almadı.

İyi Partili Yılmaz, dün (19 Kasım akşamı) Resmi Gazete yayınlanmadan önce yaptığı "Sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece 12.00’den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum" paylaşımını alıntılayarak Twitter'dan özür mesajı yayımladı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00'den sonra yapıldığı; hafta içinde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’nın Para politikası hakındaki duruşuna, ifadelerine, Sayın Erdoğan’ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle, Bakanın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim."