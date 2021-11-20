Türkiye'nin kilitlendiği Resmi Gazete yayımlandı: Kabine ve Merkez Bankası revizyonu ile döviz varlıkları konusunda düzenleme yok

T24 Haber Merkezi

Ekonomide yoğun geçen haftanın ardından kabine, Merkez Bankası ve döviz varlıkları konusunda değişiklikler olabileceğine yönelik iddialar sonrası Türkiye'nin merakla beklediği Resmi Gazete yayımlandı. Gece yarısında sitenin çökmesiyle geç erişim sağlanabilen Resmi Gazete'de bu konulara ilişkin değişiklikler yer almadı.

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın "Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" açıklamasının ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti.

Resmi Gazete sitesine erişim sağlanamadı

Vatandaşlar, cuma gece yarısından itibaren Resmi Gazete'nin internet sitesine ulaşmaya çalıştı ancak sitede "Sayfada çalışma yapılmaktadır" hatasıyla karşılaşıldı. Gece 01.00'dan sonra erişime açılan Resmi Gazete'de kabine ve Merkez Bankası revizyonu ile döviz varlıkları konusunda bir düzenleme olmadığı görüldü.

Öte yandan Resmi Gazete'ye erişim sağlanamaması sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da Resmi Gazete'ye ilişkin on binlerce paylaşım yapılırken, Ekşi Sözlük'te de Resmi Gazete gündemin birinci sırasına oturdu.