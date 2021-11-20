Akşener'den 'Resmi Gazete' tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok; yazık değil mi bu güzel ülkeye?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Resmi Gazete'nin internet üzerinde yer alan sayfasına erişim sağlanamamasına ilişkin "Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye?" yorumunu yaptı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "Ben sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" ifadelerini kullanmış, gece yarısı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden alınacağı yorumu yapılmıştı.

Akşener: O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İyi olacak

Meral Akşener, Twitter hesabından Resmi Gazete'ye erişilememesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak."