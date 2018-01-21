İyi Partili Çıray: Çocuklarımızın sapkın din anlayışlarıyla istismarlara maruz bırakılmalarından ızdırap çekiyorum

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun ortaya çıkması ile ilgili konuşan İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "İki kız evladı olan bir baba olarak, çocuklarımızın sapkın din anlayışlarıyla utanç verici istismarlara ve ruhi yaralanmalara maruz bırakılmalarından büyük ızdırap çekiyorum” dedi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Çıray, “Şimdi görevimiz iktidarı devralıncaya kadar saray uzantısı AKP iktidarının bütün bu vahim sorunların baş sorumlusu olduğunu Türk Milletine anlatmaktır. İşte bu amaçla aslında buzdağının ancak görünen küçük kısmı olan 115 kız çocuğumuzun doğumuyla ilgili şu hayati soruları Sağlık Bakanı'na yöneltiyor ve bu soruları acilen cevaplamasının Türk milletine sadece siyasi değil ahlaki ve vicdani borcu olduğunu kendisine hatırlatıyorum” ifadelerini kullandı.

Çıray’ın konuyla ilgili Sağlık Bakanı’na yönelttiği sorular şöyle:

-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesinde kız çocuklarıyla girilen ahlâkdışı ilişkileri tespit ederek görevini yerine getiren personel hakkında soruşturma açılmış ve yerleri değiştirilmiştir. Bunun gerekçesi nedir?

-Kız çocuklarını korumak için görevlerini yapan sağlık personeli hakkında soruşturma başlatanlar ve onları tayin edenler kimlerdir? Bu şahıslar hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa bu esasen bir ört-bas ve dolayısıyla suça iştirak etmek değil midir?

-Bu ahlâk dışı muameleye tabi kalmış 115 kız çocuğu hakkında adli makamlara bildirim yapılmadığı doğru mudur? Doğruysa neden yapılmamıştır?

-Adı geçen hastanede son beş yılda doğum yapan 18 yaş altı kız çocukları hakkındaki istatistikleri yayınlamayı düşünüyor musunuz?

-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017’nin sadece ilk beş ayında 115 kız çocuğu hamilelik ve doğum olayı kayıtlara geçip, gerekenler gerektiği şekilde yapılmadığına göre Türkiye genelinde durum nedir? Bu konuda Bakanlığınıza ulaşan resmi rakamlar nelerdir? Bunların ne kadarı için adli süreçler başlatılmıştı.