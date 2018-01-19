Aile Bakanlığı'ndan '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili açıklama: Takipçisiyiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hamile çocuk skandalı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kaya, "Hiçbir istismar davasının kapanmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu konunun da takipçisi olacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da bir hastanede 115 hamile çocuk ile ilgili çıkan haberler hakkında konuştu. Süreci bizzat takip edeceğini bildiren Kaya: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. Gerçeklerin ortaya çıkmasında Aile Bakanlığı olarak takipçisi olacağız. İstanbul'da avukatlarımız da olayı takip ediyorlar. Bakanlık olarak tüm çocuklarımızın sosyal incelemeleri başladı. Hiçbir istismar davasının kapanmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu konunun da takipçisi olacağız. Erken yaşta evliliklerle mücadele bakan olduğum günden beri önemle üzerinde durduğum bir konu. 2017 yılında da erken yaşta evliliklerle mücadele planımızı da uygulamaya soktuk. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Erken yaşta evlilikleri tamamen ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Erken yaşta ve zorla evlilikleri ortadan kaldırmak için her türlü siyasi ayrılıktan uzaklaşıp bu konuda el birliği yapmalıyız. Ailelerle ilgili çalışmalarımızı başlattık." dedi.