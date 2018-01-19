T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile Bakanlığı'ndan '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili açıklama: Takipçisiyiz

"Hiçbir istismar davasının kapanmasına izin vermeyeceğiz"

19 Ocak 2018 16:18

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hamile çocuk skandalı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kaya, "Hiçbir istismar davasının kapanmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu konunun da takipçisi olacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da bir hastanede 115 hamile çocuk ile ilgili çıkan haberler hakkında konuştu. Süreci bizzat takip edeceğini bildiren Kaya: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. Gerçeklerin ortaya çıkmasında Aile Bakanlığı olarak takipçisi olacağız. İstanbul'da avukatlarımız da olayı takip ediyorlar. Bakanlık olarak tüm çocuklarımızın sosyal incelemeleri başladı. Hiçbir istismar davasının kapanmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu konunun da takipçisi olacağız. Erken yaşta evliliklerle mücadele bakan olduğum günden beri önemle üzerinde durduğum bir konu. 2017 yılında da erken yaşta evliliklerle mücadele planımızı da uygulamaya soktuk. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Erken yaşta evlilikleri tamamen ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Erken yaşta ve zorla evlilikleri ortadan kaldırmak için her türlü siyasi ayrılıktan uzaklaşıp bu konuda el birliği yapmalıyız. Ailelerle ilgili çalışmalarımızı başlattık." dedi. 

ETİKETLER

istismaraile bakanıhamile çocukhastanetacizpedofili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24