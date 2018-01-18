115 hamile çocuğun polise bildirilmemesiyle ilgili savcılıktan açıklama

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. TCK'nın 103. Maddesi uyarınca 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada "Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır" denildi.

Skandalla ilgili olarak Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise "Hata ve ihmal kimdeyse ortaya çıkarılacak" dedi.

Demircan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu sosyal yönü, sağlık yönü, hukuk yönü olan bir mesele. Böyle bir olayın yaşanması bütün toplumu ilgilendirir. Diğer yandan sağlık tarafı var, bedenen olgunluğa ulaşmamış insanların bu durumla karşı karşıya kalmış olmaları kabul edilebilir değil. Bizim için bize müracaat eden herkesin sağlık problemini çözmek görevimiz. Hukuki olarak da görevlerimiz var. Bu hadisede ihmali olan var mı, noksan yapılan işlem var mı bunları inceleyeceğiz. Bize gelen bilgiler tamamlanmış değil. Bilgiler tamamlandığında bunu kamuoyu ile paylaşacağız"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:



"17 Ocak 2018 tarihinde çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 - 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır.



Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir"

"Biri cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi"



"Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek; kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir"