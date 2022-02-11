İyi Partili Bahadır Erdem: Kılıçdaroğlu'nun haklı protestosunu kanunsuz olarak yorumladığım iddiaları art niyetli

Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener ve bizler vatandaşın ezildiği fahiş zamlara tepki ve çözüm yollarını hemen her gün paylaşmaktayız. Her siyasetçinin gündemdeki konulara yaklaşımlarının farklı olması gayet doğaldır.

Bu ortamı yaratanların amacı açıkça Millet İttifakı’nı yıpratmaktır. Bunu başaramayacaklarını altını çizerek belirtmek istiyorum.

Erdem ne demişti?

Erdem, HaberTürk'te katıldığı programda şunları söylemişti:

"Sayın Genel Başkanım, kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir. Haksızlık var o faturalarda, halkın çektiği acı, ödeyememe kabiliyeti var. Orantısız zam var, ben şahsi kanaatimi söylüyorum ama Sayın Akşener bu vatandaşa yalan da söylememiştir, kurduğu İyi Parti ile birlikte 4 yılda demokratik durumu değiştirmiştir, vatandaşın ümidini artırmıştır."