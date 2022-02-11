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Politika

İyi Partili Bahadır Erdem: Kılıçdaroğlu'nun haklı protestosunu kanunsuz olarak yorumladığım iddiaları art niyetli

Erdem, Meral Akşener'i kastederek, "Genel Başkanım, kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez" demişti

11 Şubat 2022 15:43

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemesine ilişkin olarak kullandığı "Genel Başkanımız kanuna aykırı hiçbir şey yapmaz. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir" sözlerine açıklık getirdi. 

İyi Partili Erdem, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun protestosunu "kanunsuz" olarak yorumladığı iddialarını art niyetli bulduğunu belirtti. 

Twitter'dan açıklama yapan Erdem, şunları kaydetti:

"Elektrik faturalarının ödenmesiyle ilgili HaberTürk TV’de sorulan bir soruya verdiğim yanıtın, farklı yerlere çekilip, Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklı protestosunu kanunsuz olarak yorumladığım iddialarını dikkatle takip ediyor ve art niyetli buluyorum.
 
Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener ve bizler vatandaşın ezildiği fahiş zamlara tepki ve çözüm yollarını hemen her gün paylaşmaktayız. Her siyasetçinin gündemdeki konulara yaklaşımlarının farklı olması gayet doğaldır.
 
Bu ortamı yaratanların amacı açıkça Millet İttifakı’nı yıpratmaktır. Bunu başaramayacaklarını altını çizerek belirtmek istiyorum.

Erdem ne demişti?

Erdem, HaberTürk'te katıldığı programda şunları söylemişti:
 
"Sayın Genel Başkanım, kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir. Haksızlık var o faturalarda, halkın çektiği acı, ödeyememe kabiliyeti var. Orantısız zam var, ben şahsi kanaatimi söylüyorum ama Sayın Akşener bu vatandaşa yalan da söylememiştir, kurduğu İyi Parti ile birlikte 4 yılda demokratik durumu değiştirmiştir, vatandaşın ümidini artırmıştır."
 
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