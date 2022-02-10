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Canan Kaftancıoğlu: Ben de zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim

10 Şubat 2022 22:08

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına destek vererek, ''Ben de zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim'' dedi. 

Tele 1 yayınında Enver Aysever'in konuğu olan Kaftancıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 

''Mesele CHP'liler meselesi değil ki, vatandaşın meselesi. Dün Sultanbeyli'deydim. Sultanbeyli uzun yıllardır AKP'ye destek veren yurttaşların yoğun yaşadığı bir yer. Gitsinler Sultanbeyli'de halkın durumunu görsünler. Bu meseleye de CHP üzerinden ele alırlarsa ki; şaşırmam, mesele sadece bizim değil vatandaşın meselesi. Bu zamların geri alınması için elimizden geleni yapacağız.''

Kaftancıoğlu, ''Ben de zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim'' açıklamasını yaptı. 

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