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İyi Partili Aytun Çıray'den bedelli askerlik önerisi

AKP Sözcüsü Mahir Ünal: Bedelli askerlik gündemimizde yok

29 Nisan 2018 10:49

İyi Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bedelli askerlikle ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bedelli askerlik önerisinde bulundu. Çıray, "Mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın" dedi. Çıray ayrıca, bu kişilerden toplanacak paranın da fiilen askerlik yapanlara maaş olarak verilmesini teklif etti.

Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlikle ilgili olarak, "Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bedelli askerlik dikkate alınması gereken bir talep" diye konuştu. Ardından AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "AKP'nin gündeminde bedelli askerlik yok. O sayın başbakanın kendi görüşü" açıklamasında bulundu. 

TIKLAYIN - AKP Sözcüsü Ünal: Bedelli askerlik gündemimizde yok, o açıklamaları Başbakan'ın kendi görüşü!

"Bir önerimiz var"

İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, bedelli askerlikle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada bir teklifte bulundu. “Bizim bir önerimiz var” diyen Çıray, “Mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın. Ancak bedelli askerlik yapacak gençlerimizden toplanan paralar, fiili askerlik yapan gençlerimize maaş olarak verilsin” dedi.

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