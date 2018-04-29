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AKP Sözcüsü Ünal: Bedelli askerlik gündemimizde yok, o açıklamaları Başbakan'ın kendi görüşü!

Başbakan Yıldırım "Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bedelli askerlik dikkate alınması gereken bir talep" demişti

29 Nisan 2018 01:57

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Bedelli askerlik konusuna bakışımız müspet" sözlerine ilişkin ilişkin "Ünal "AKP'nin gündeminde bedelli askerlik yok. O sayın başbakanın kendi görüşü" açıklamasında bulundu. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV kanalında katıldığı programda bedelli askerlikle ilgili soruyu da yanıtladı. Ünal, Başbakan Yıldırım'ın yaptığı 'bedelli askerlik düzenlemesine müsbet bakıyorum' açıklamasının Başbakan'ın kişisel görüşü olduğunu ve AK Parti'nin gündeminde bir bedelli askerlik düzenlemesi olmadığını söyledi.

Başbakan Bianli Yıldırım, dün CNN Türk canlı yayınında bedenlli askerliğe olumlu baktıklarını belirterek "Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bedelli askerlik dikkate alınması gereken bir talep. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır” demişti.

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