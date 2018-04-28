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Başbakan Yıldırım'dan 'Bedelli askerlik' açıklaması

Binali Yıldırım, bedelli askerlik çıkarılabileceğinin sinyalini verdi

28 Nisan 2018 01:07

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel ordu yapısına geçtiğini ve artık 'vatani görevini' yapan kişilerin çatışmalı bölgelere veya sınır ötesi operasyonlara gönderilmediğini kaydeden Yıldırım, "Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bedelli askerlik dikkate alınması gereken bir talep" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir Alsancak garında, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğünü yaptığı CNN TÜRK, Habertürk, A Haber ortak yayınında yaptığı açıklama şöyle:

''Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli. Bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bedelli askerlik dikkate alınması gereken bir talep. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir.''

 

 

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