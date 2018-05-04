İyi Parti'den Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk yorum

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasını değerlendiren İyi Parti Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, önemli olanın AKP’den oy alınıp alınamayacağı sorusu olduğunu söyledi. İnce’nin adaylığı için “Hayırlı olsun” yorumunda bulunan Halaçoğlu, “Muharrem bey sevdiğimiz bir insandır. Tabi ki AKP’den oy alabilir mi, alamaz mı o önemli” dedi.

Partisinin, Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için bugün başlatılan kampanyanın ilk gününde 100 bin imzaya ulaşması öncesinde T24’e konuşan Halaçoğlu, Türkiye genelinde ilk iki buçuk saatte 85 bin imzaya sayısına ulaştıklarını söyledi.

"İmza sayısı en az 500 bine çıkacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isim vermeden 100 bin imzaya ulaşılmasına dair yaptığı FETÖ imasını da değerlendiren Halaçoğlu, “Vatandaş, böyle bir muameleyi gördükçe vermeyecek olanlar da imza veriyor. Baskı kurdukça, baskı arttıkça imza sayısı da katlanıyor” diye konuştu. Halaçoğlu, T24’e şu değerlendirmelerde bulundu:

“İstedikleri kadar engel yapsınlar, imza toplamakta sıkıntı olmaz, imza sayısı en az 500 bine çıkacak. Çünkü cumhur denilen ittifak, bu konuşmaları yaptıkça, milleti FETÖ’cülükle suçladıkça, imza atılmaması için engeller çıkardıkça bu iş rekabete dönüşüyor. Böyle bir muameleyi gördükçe imza vermeyecek olanlar da imza veriyor. Baskı kurdukça, baskı arttıkça, imza sayısı artıyor. İlk iki buçuk saatte 85 bin imza toplandı aradan üç gün geçtikçe 1 milyonda olur. Kendilerine teşekkür ediyorum, engeller çıkararak habire bizi yükseltiyorlar.”