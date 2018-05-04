Muharrem İnce, sosyal medyada gündem oldu: Gandalf gibi geliyor

CHP'nin cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin konuşması sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada, "Muharrem İnce, 5. günün şafağında doğuya bakın diyen Gandalf gibi geliyor", "En son 17 Mayıs 2000'de Popescu'nun penaltısından sonra hüngür hüngür ağlamıştım. 18 yıl sonra göz yaşlarımı tutamıyorum", "Yolun açık olsun cesur yürek" gibi yorumlar yer aldı.

İşte sosyal medyada yer alan o mesajlardan bazıları şöyle: