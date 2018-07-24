İyi Parti'de kritik 72 saat

Seçimli kurultay kararı alınmasının ardından İyi Parti’de sular durulmuyor. Aralarında 24 il başkanının da bulunduğu partililer, kurultay çağrısı yaparak aday olmayacağını ilan eden Genel Başkan Meral Akşener’in evinin önüne gitti. Akşener ise İYi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan aracılığıyla yaptığı açıklamada partililerden 72 saat süre istedi.

İyi Partililer dün Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplandı. Partililer bugün de Akşener'in evinin önünde toplanarak ikna çabalarını sürdürdü. Aralarında ilçe başkanlarının ve parti yöneticilerinin bulunduğu grup, evin önüne kendilerini zincirleyerek, Akşener'in yeniden genel başkanlığa aday olmasını istedi.

"Bize 72 saat süre verin, 72 saat bu evi rahat bırakın"

İki gündür devam eden eylemlerinin ardından Akşener'den ilk tepki geldi. Akşener'i ikna etmek için evde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan aracılığı ile bir açıklama yapan Akşener, karar verebilmesi için partililerden 72 saat süre istedi.

Akşener'in 72 saat süre talep ettiğini belirten Türkkan, "Bu akşam buradaki samimi, gerçekten Türk siyasi hayatına geçebilecek bu tezahüratınızı sonlandırmak istiyorum. Bize güvenin, genel merkez yöneticilerimize güvenin. Bize 72 saat süre verin. 72 saat bu evi rahat bırakın. Sonra tekrar burada buluşalım" dedi.