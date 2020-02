Aday olmayacağını açıklamıştı; İyi Parti'nin 24 il başkanı Akşener'in evinin önünde nöbette

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ay sonra yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından 24 İl Başkanı Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde nöbet tutmaya başladı.

"Nöbetimiz iyi haberi alana kadar sürecek"

Evinin önünde toplanan partililer ve il başkanları adına İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz ortak açıklamayı okudu. Açıklamada şöyle dendi:

"Dik duran, ülkeye zararı olacak her planı yok eden, her engeli aşan bir lider, memleket için çok büyük kazanç ve şanstır. O lider memleketi hiç bir plana, hiç bir hesaba kurban etmez. İyi bilinsin ki; böyle bir lideri herhangi bir hesaba kurban etmeyiz. Bu yola sayın genel başkanımız ile onu örnek alarak, ondan aldığımız güçle çıktık. Başından beri onunlayız. Sonuna kadar da onunla olacağız. Bizler, İyi Parti 'nin bütün il ve ilçe başkanlıkları olarak, tüm teşkilatlarımız genel başkanımız Meral Akşener 'in yanındayız. Onunlayız, ona güveniyoruz. Milletimiz, memleketimiz onunla iyi olacak. Genel Başkanımız Meral Akşener 'dir. Biz memleketin umudunun elini hiç bir koşulda bırakmayız. Burada genel başkanımızın evinin önündeyiz. Nöbetteyiz. Nöbetimiz iyi haberi alana kadar sürecektir."

Kendisini Akşener'in evine zincirledi

Öte yandan; Akşener'in evinin olduğu sokak ve çevresi Akşener'in posterleriyle donatıldı. Akşener'i göreve çağıran partililer arasında 73 yaşındaki Osman Şalk dikkat çekti. Kendisini Akşener'in evinin penceresine zincirleyen Şalk, "Meral Akşenerdönecek. O dönmeden buradan kalkmak yok. Söz verecek. Söz vermediği sürece buradan kalkmam" dedi.

Partililerin burada bekleyişi devam ediyor.