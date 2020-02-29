İyi Parti Sözcüsü: Cumhurbaşkanı vakur konuşma yerine konut satışından, bira şişelerinden, turist sayısından söz etti

İdlib'de 34 askerin olmasından 2 gün sonra İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde milletvekilleriyle buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine İyi Parti'den tepki...

İyi Parti Yavuz Ağıralioğlu "Cumhurbaşkanımız vakur konuşma yapmak yerine konut satışından bira şişelerine, turist sayısından araba satışına kadar mesuliyetsiz bir konuşma yaptı" dedi.

İyi Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağıralioğlu, Cumharbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını sükunetle beklediklerini belirterek "Lakin bugün Cumhurbaşkanımızın yüzümüze iyi gelir diye beklediğimiz vakur konuşması yerine konut satışından bira şişelerine, turist sayısından araba satışına kadar mesuliyetsiz bir konuşmasına şahit olduk. 83 milyon yaralıyız, başımıza baş seçtiğimiz birinin bizimle siyasi başarılarının mutluluğunu paylaşmamasını anlayabiliriz ama başımıza baş seçtiğiniz birinin hüznümüzü paylaşmamasını anlayamayız. Cumhurbaşkanlığı makamının sessizliğini anlayamayız, başımıza baş seçtiğimiz birinin her türlü cümlesine tahammül edebiliriz, bunca şehidimiz varken sanki şehitlerimiz yokmuş gibi cümle kurmasına tahammül edemeyiz” dedi.

İyi Parti Sözcüsü'nün konuşması şöyle

“Şehitler ölmez. Çünkü onlar Allah katında rızıklanıyorlardır müjdesi ile milletin yüzüne iyi gelsin diye milletine sarıp sarmalanmak borcu altında olan siyasetin; bu hissizliğiyle memleket, millet yönetilemez. Boynumuz Allah'ın hükmüne kıldan incedir ama bugün Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında görülmüştür ki; şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Şehitler ölmemiştir ama devletin dili ölmüştür; devlet adamlığı ölmüştür; nezaket ölmüştür; vefa ölmüştür; izan duygusu ölmüştür; merhamet ölmüştür. Her türlü belayı çalıştırabilir, her derde derman olabiliriz; siyasi hatalarımızı telafi edebilir ve yeniden ayağa kalkabiliriz. Ama buna nezaret edecek bir devlet dili lazım görülüyor ki milletin hüznünü paylaşmak, milletin hüznünü paylaşırken devlet sorumluluğunu taşımak mevkiinde olanların gündeminde maalesef bu hüzne alamet bir yüz ifadesi yoktur.

"Hiç değilse ordumuzun ödediği bedele hürmetini kaybetmemelidir"

Devletin vazifesi 'şehitler tepesi’ni doldurmak değildir diyen Ağıralioğlu, “Devletin vazifesi yaşatma iradesi ile ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ idealini dilinde mücevher, müjdeleyici bir siyasi iradeye dönüştürme siyasetidir. Yaptığı hataların bedelini kanıyla canıyla ödemek zorunda kalmış bir millet. Ferasetsizliğin bedelini ordusunu cepheye sürerek toparlamak zorunda kaldığımız süreç içerisinde hiç değilse; ordumuzun ödediği bedele hürmetini kaybetmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanını mahcubiyetle izledik. Onlara milletimiz adına merhametli bir kalp diliyoruz.”