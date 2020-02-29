T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rusya Uzmanı Yörük Işık: Her şeyi Erdoğan-Putin görüşmesi belirleyecek; Türkiye'ye sınırlı bir tampon bölge bırakılabilir

29 Şubat 2020 13:08

Türkiye'nin Suriye'de seçenekleri ne?  İdlib'de saldıran kim? Rus basını ne diyor? Rusya uzmanı Yörük Işık, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı. 

İdlib'deki Türk askerlerine yönelik saldırı sonrası Moskova-Ankara arasındaki krizin yönünü Putin-Erdoğan görüşmesinin belirleyeceğini söyleyen Yörük Işık "İdlib'de Türkiye'ye sınırlı bir tampon bırakılabilir; o da şimdilik" dedi. 

Suriye yönetiminin askeri kapasitesinin İdlib'deki saldırıyı yapabilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Işık, Rusya'nın da tansiyonu çok yükseltmek istemeyeceğini ancak İdlib'de Türkiye'ye doğrudan mesaj verdiğini söyledi. Yörük Işık'a göre Putin-Erdoğan görüşmesinden Türkiye'ye İdlib'de sınırlı bir tampon bölge bırakılması kararı çıkabilir. 

Dış politikayı yönetenlerin Rusya'yı anlamak istemediklerine vurgu yapan Işık, NATO'ya çağrı yapan Türkiye'ye desteğin askeri düzeyde kalabileceğini, ABD'nin de Türkiye'ye şimdiden istihbarat desteği vermeye başladığını söyledi. 

Yörük Işık, sahadaki HTŞ (Heyet Tahrir el Şam) gibi güçler ile Türkiye-Rusya anlaşmasına sıcak bakmayan devletlerin provokasyon yapabileceğine de dikkati çekti.

ETİKETLER

hakan aksaykuzey gündemirusyat24 programidlibsuriyesuriye savaşı

Diğer Videolar

'Yaşamak istiyoruz' kampanyası: 'Sigortalı ve sigortasız tüm işçilere ücretli izin verilsin; kadına şiddet önlensin'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Nisan 2020

Koronavirüs | Pakistan'da polis, sokağa çıkma yasağına uymayanları dövdü; görüntüler tepkiye neden oldu

Koronavirüs | Vatandaşlar Avcılar PTT'de uzun kuyruk oluşturdu

Koronavirüs | Sağlık personeli çift, ertelenen düğünlerinin dansını hastanede yaptı

Koronavirüs | Fransa'da boş caddeler, geyiklere kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokağa çıkma yasağının olduğu gece polislere ateş eden kişi hayatını...

Nurgül Yeşilçay, Youtuber Duygu Özaslan'ı böyle tiye aldı: Bunun Türkçesi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Canlı hayvan yerken video çeken Koreli Youtuber’a tepki yağdı...

Bakan Selçuk: Şartlı doğum yardımını 100, eşi vefat etmiş kadınlara...

Seda Akgül ile İrem Derici arasında 'mastürbasyon' tartışması!...

Sözcü yazarı: Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı genelgesini gece öğrendi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokağa çıkma yasağının olduğu gece polislere ateş eden kişi hayatını...

Nurgül Yeşilçay, Youtuber Duygu Özaslan'ı böyle tiye aldı: Bunun Türkçesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24