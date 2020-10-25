İyi Parti, iki partiyi 3'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamasına davet etmedi

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Meral Akşener'in lideri olduğu İyi Parti'nin 3. yıl dönümü kutlamasına, parlamentoda temsil edilen partilerden ikisi davet edilmedi.

İçinden doğduğu MHP'yi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi 3. kuruluş yıl dönümü kutlamasına çağırmayan İyi Parti'nin davet etmediği diğer parti ise HDP oldu.

İyi Parti lideri Akşener, son olarak partisinin milletvekili Ümit Özdağ’ın, "Partinin HDP ile yakınlaştığı" yönündeki söylemlerine karşılık, "Çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen" yanıtını vermişti.

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İyi Parti'nin kuruluşu

1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) içinde bulunan bazı milletvekilleri ve parti üyeleri, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim başarısızlığını eleştirerek partiyi olağanüstü kongreye götürmek için imza toplamaya başlasa da alınan mahkeme kararları ile olağanüstü kongre süreci ortadan kaldırıldı.

Sonrasında MHP Disiplin Kurulu, partiyi kongreye götürmeye çalışan Meral Akşener, Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ gibi isimleri partiden ihraç etti.

İhraç kararının ardından Bunun üzerine başta kurucu üye olarak Meral Akşener, Koray Aydın, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, Ümit Özdağ ve İsmail Ok ile CHP'den istifa eden İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın da içinde olduğu 200 kişi 25 Ekim 2017 günü İyi Parti'yi kurdu.

Kurultaylar

25 Ekim 2017'de kurulan İyi Parti, 1. Olağan Kurultayını 10 Aralık 2017'de yaptı.

Kurultayda, Kurucu Genel Başkan Meral Akşener, oy birliğiyle yeniden genel başkanlığa seçildi.

1 Nisan 2018'de yapılan 1. Olağanüstü Kurultay'da, Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığının ilk işareti verildi.

Kurultan salonunda "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ne mutlu Türküm diyene", "Vur vur inlesin Devlet Bahçeli dinlesin", "Devletin başına Meral gelecek" sloganları atılırken, ''Cumhurbaşkanı Meral Akşener'' pankartları da kongreye damgasını vurdu.

Akşener, 1071 delegenin imzası ile yapılan 1. Olağan Kongre'de 1060 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

Bahçeli'den evine dön çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Evine dön" çağrısı yapmıştı. Erdoğan, Bahçeli'nin davetini yadırgamadığını belirterek, "Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" düşüncesini dile getirmişti.

Akşener çağrıya ilişkin, 'Siyasi magazin' yorumunu yapmıştı.

TIKLAYIN | Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı