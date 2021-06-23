İYİ Parti Grup Grup toplantısında Lütfü Türkkan protestosu

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, dün saldırıya uğradı.

TBMM’de İYİ Parti Grup toplantısını takip eden kameramanlar, bugün, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden Uslu'nun darp edilmesini protesto etti.

Kameramanlar, Akşener'in konuşmasından önce karşısına geçtikleri Türkkan'ı bir dakika boyunca sabit şekilde görüntüleyerek tepkilerini dile getirdi.

Ayrıca grup toplantısı sonrasında Akşener'e soru sormak isteyen bir gazetecinin elindeki gözlük de korumaların müdahalesi sonucu yere düştü. Basın mensuplarının şikayeti üzerine Akşener geri dönerek, özür diledi.

TIKLAYIN - İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan’a ait çiftlikteki kaçak yapılar tahliye ediliyor

TIKLAYIN - İyi Partili Türkkan'ın çiftliğinde yıkımı takip eden İHA muhabiri saldırıya uğradı

TIKLAYIN - İyi Partili Türkkan'dan çiftlik açıklaması: Burası kaçak yapılan bir yer değildir; tapuları mevcuttur