İyi Partili Türkkan'ın çiftliğinde yıkımı takip eden İHA muhabiri saldırıya uğradı

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu saldırıya uğradı. Saldırıyan uğrayan Uslu hastaneye kaldırıldı, 4 kişi gözaltına alındı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, saldırıyı kınadı.

Uslu saldırıya ilişkin olarak, “Bana, 'Seni de parçalarım, drone da parçalarım' gibi şeyler söylediler. Zaten vurmaya başladılar. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler. Drone uçuracaktım, hazırlıklarımı yapıyordum. Bir anda 4 kişi yanıma geldi, saldırmaya başladılar. Ne olduğunu bile anlamadım. Hemen saldırmaya başladılar. Drone'u parçaladılar, kamerayı yere attılar. Zaten 4 kişi vurunca ben yere düştüm. Yüzüm kanamaya başladı. Suçsuz duruma düşmemek için karşılık da vermedim. Vurup vurup gittiler. İşimizi yapmaya geldik. Sürekli bu tarz eylemlerle karşılaşıyoruz ama artık bunun sonunun gelmesi lazım. Bu cesareti nasıl buluyorlar bilmiyorum. Drone daha uçurmamıştım hazırlıyordum. Onlar yukarıda bir drone görmüşler. Bana, 'senin drone sabahtan beri uçuyor. Seni de parçalarım, drone'unu da parçalarım' gibi şeyler söylediler. Vurmaya başladılar. Yere düştüm. Yerde tekme attılar. Aldığım darbeyle yüzüm kanamaya başladı. Karşılık vermedim. Yere yattım ve tekmelemeye devam ettiler. Sonra da gittiler” dedi.

4 kişi gözaltında

Uslu’nun kamerası ver ekipmanları da kırıldı. Uslu’ya saldıran 4 kişi de gözaltına alındı.

TGC'den kınama

TGC'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu zor süreçte gazetecilerin mesleklerini yapmaları değişik yöntemlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Bunun son örneği Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşanmıştır. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen dört kişinin saldırısına uğramıştır. Saldırıda yaralanan, kamerası ve ekipmanları kırılan, hastaneye kaldırılan Mustafa Uslu’ya ve İHA çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği ve son örnekte olduğu gibi şiddete uğradığı bir ortamda toplumsal barışın da sağlanamayacağını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.” denildi.