İyi Partili Türkkan'dan çiftlik açıklaması: Burası kaçak yapılan bir yer değildir; tapuları mevcuttur

İyi Partili Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Köseler köyündeki çiftlik arazisi için verilen tahliye kararına tepki gösterdi. Türkkan, "Her şeyden önce burası kaçak yapılan bir yer değildir. Tapulu arazimiz üzerine kurulmuş bir çiftliktir ve tapuları da mevcuttur. Ama bunlar kamuyu arazisi ile değil hazinesi ile yuttukları için herkesi kendileri gibi zannetmektedirler" açıklamasını yaptı.

Türkkan'ın Dilovası ilçesi Köseler köyündeki çiftlik arazisiyle ilgili Dilovası Belediyesi, kaçak olduğu iddiası ile tahliye kararı vermişti. Karara tepki gösteren Türkkan, konunun yargıya taşındığını belirtti. Türkkan, arazisine ilişkin tapuları da paylaştı.

İHA muhabiri saldırıya uğradı

İyi Partili Türkkan'ın çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Uslu hastaneye kaldırıldı, 4 kişi gözaltına alındı.

Türkkan'ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Bunlar kamuyu arazisi ile değil, hazinesi ile yuttukları için..."

“21.06.2021 günü Twitter üzerinden organize yürütüldüğü aşikar olan ve gündeme sokulan hakkımdaki hukuka aykırı iftiralar ve başta havuz medyasında olmak üzere yapılan yalan haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Her şeyden önce burası kaçak yapılan bir yer değildir. Tapulu arazimiz üzerine kurulmuş bir çiftliktir ve tapuları da mevcuttur. Ama bunlar kamuyu arazisi ile değil hazinesi ile yuttukları için herkesi kendileri gibi zannetmektedirler.

1415, 1416, 1417, 1427 parsel sayılı 4 tapu toplamda 29.980 m2’dir. Adını geçirdikleri tarım işletmesindeki bu yapılar, yapıldıkları tarihlerde köy sınırları içinde olduğu için ruhsata tabi değildir. Üstelik bu yapı dedikleri, iki sundurma ahır ile birlikte tavuk kümesi, köpek kulübesi, yem ambarı gibi yapılardan ibarettir. Bu konuda uygulanması gereken 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1. maddesinin 14. Fıkrasıdır.

"Ruhsat talebimiz kabul edilmediği için müracaatımızı noter kanalıyla yapmak zorunda kaldığımız bilinmeli"

Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediyelerle ilgili mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmış sayılır. Bu açık kanun hükmüne rağmen Belediyeden ruhsat talebimiz olmuş fakat bu talebimiz kabul bile edilmediği için, müracaatımızı noter kanalıyla yapmak zorunda kaldığımız bilinmelidir. Bu konuda İdare Mahkemesinde davamız açılmıştır.

"Uygulama her şeyden önce hayvan haklarına aykırı"

"Bir diğer yalan ise bu çiftliğin TOKİ ve orman arazisi üzerine inşa edilmiş olduğudur. Tapulardan görüleceği üzere 29.980 m2’lik tapulu arazide 2700 metrekare civarı bir kapalı alanın inşası için yeterli alanımızın var olduğu aşikardır. Tahliye için 18.06.2021 tarihinde muhtara tebligat yapıp, 3 gün sonra tahliye ve yıkım için çok sayıda belediye ekibi gelmiş, hayvanları ahırın dışına kontrolsüzce çıkarmışlardır. İçlerinde gebe olan hayvanlardan bir tanesi bu tahliye esnasında erken doğum yapmıştır. Bunlar yurt dışından dövizle satın alınmış hayvanlardır. Uygun ortam ve şartlar sağlanmadığı takdirde bir gün sağılmadıkları yahut birkaç saat su verilmediği takdirde ölebilecek hassasiyettedirler. Yapılan bu uygulama her şeyden önce hayvan haklarına aykırıdır.

Her şey bir yana; bu hukuksuz işlem ile orada istihdam yaratan, vergi veren, Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan tarımsal üretim yapan bir işletmeyi yok ettiniz. Bunun kamudaki sorumluları hukuk önünde hesap vereceklerdir.”

Türkkan'dan saldırıya uğrayan İHA muhabiriyle ilgili açıklama:

Türkkan saldırıya uğrayan muhabirle ilgili Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ahırların yıkımı sırasında yaşanan talihsiz olaydan sonra muhabir Mustafa Uslu kardeşimi şirketimiz Gn. Md. ziyarete gitti. Baba Serdar Uslu ile de ben görüştüm. Yaşadıkları mağduriyetlerin telafisi için yanlarında olacağımı tekrar ettim. Mustafa'nın yanında olmaya devam edeceğim.

Dilovası’ndaki ahırların yıkımı esnasında, görevini yapan İHA Muhabiri Mustafa Uslu’yu yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle öğrendim. Basın özgürlüğünün ve emekçilerinin her daim yanında olmuş bir siyasetçi olarak, bu çirkin olayın takipçisi olacağım.



Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun diyor, yanında olacağımı ilan ediyorum."

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