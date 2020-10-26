İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Birileri düğmeye bastı

İyi Parti'de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik “FETÖ”cü suçlaması yapması üzerine başlayan tartışmalara ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Sayın Genel Başkan’ın bir açıklaması vardı; birileri düğmeye basar diye. Düğmeye basıldı" dedi.

"Ama o düğmeler o eski siyasi hamaset o eski siyasi ayak oyunlarına karşı İYİ Parti efsunlu. İYİ Parti’yi bu hamlelerle bu eskide kalmış oyunlarla kimsenin yıpratabilme ihtimali yok" diyen Poyraz, Özdağ için de "Sayın Özdağ meslek gelenekleri ve alışkanlıkları da dikkate alınarak bir odak tarafından manipüle edilmiş anladığım kadarıyla" diye konuştu.

İYİ Parti 20 Eylül’de gerçekleştirdiği 2. Olağan Kurultayı’ndan bu yana oldukça hareketli günler yaşıyor. Kurultay’da "oy verilmeyecekler" başlıklı bir listenin dağıtılmasıyla daha görünür hale geldi bu hareketlilik. Söz konusu listede ismi en başta yer alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya “FETÖ”cü demesiyle partideki gerginlik zirveye çıktı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya ve Gazeteci Kemal Can, Kısa Dalga Podcast'te İYİ Parti’de yaşananları ve partinin içindeki gelişmelerin ihraçla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını konuştu.

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